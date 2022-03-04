Паралимпийский комитет России выступил с новым заявлением относительно решения Международного паралимпийского комитета (МПК) о запрете выступления российских россиян на зимних Паралимпийских играх в Пекине (Китай). Соревнования пройдут с 4 по 13 марта.

Стало известно, что ПКР не сможет подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

В заявлении говорится, что ПКР подключил ведущих юристов к решению этого вопроса, но стало известно, что невозможно защитить права российских паралимпийцев в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«К сожалению, это не позволяет сделать статья 2.9 Раздела о Паралимпийских играх Свода правил МПК, согласно которой ПМК «может по своему усмотрению в любое время отказать любому спортсмену в участии без указанных оснований», – содержится в заявлении.

Теперь Паралимпийский комитет России и его спортсмены покинут Пекин.