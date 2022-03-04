Российский форвард Федор Чалов открыл счет забитым мячам в Европе. В пятницу, 4 марта, футболист оформил дубль за «Базель» в матче с «Санкт-Галленом» и спас свою команду от поражения.

Голы получились очень похожими. Оба паса пришли с правого фланга. Россиянин в одно касание замкнул прострелы товарищей по команде в штрафную соперника.

Первый голевой пас отдал форвард Дана Н’Дойе. Он выполнил прострел в штрафную площадь, Чалов оказался первым на мяче и направил мяч в ворота голкипера «Санкт-Галлена» головой. Эпизод случился на 56-й минуте матча. К тому времени соперники вели в счете, а Федор сократил отрыв – 2:1.

Второй гол Чалов забил в ближний верхний угол с паса Михаэля Ланга на 82-й минуте. Федор не стал праздновать голы. Он скромно показал в камеру сердечко после второго.

В результате «Базель» спасся от поражения, но на победу сил у команды не хватило. Еще один гол мог бы передвинуть команду Федора Чалова на второе место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии. Пока «Базель» идет третьим, уступая «Янг Бойз» два очка и «Цюриху» – 15.

ЦСКА отдал Федора Чалова в аренду в «Базель» 1 февраля 2022 года. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Швейцарский клуб не обладает правом выкупа. Однако переход 23-летнего футболиста в европейский клуб – отличный шанс перезапустить карьеру. В текущем сезоне Федор Чалов забил всего три мяча за армейцев. Это явно не тот результат, на который рассчитывал главный тренер команды Алексей Березуцкий. Федор явно проиграл конкуренцию более опытному Антону Заболотному и сел на скамейку запасных.

«Я стал получать меньше игрового времени, чем обычно, а любому игроку хочется чаще выходить на поле. Это одна из основных причин перехода. Я понял, что мне нужно перезагрузиться, найти возможность получать больше игровой практики. Надеюсь, что заслужу ее в Швейцарии, и летом вернусь в свой клуб более сильным и уверенным в себе игроком«, – сказал Чалов после объявления о своем переходе.

В дебютной игре в Европе со «Сьоном» (3:3) Федор отыграл 88 минут. Он нанес два удара, один из которых был близок к голу. Форвард попал в штангу.

Во втором матче с «Янг Бойз» (1:3) Чалов отыграл 61 минуту и не совершил ни одного голевого момента.

В матче с «Лозанной» (3:0) Федор отдал голевую передачу, а также нанес один неточный удар.

Уже через пару дней после победы над «Лозанной» «Базель» уволил главного тренера команды Патрика Ромена. Руководство клуба заявило о неудовлетворительной работе специалиста и отсутствии ясной перспективы.

Исполняющим обязанности тренера стал Гильермо Абаскаля. Он не стал выпускать Чалова в стартовом в выездном матче с «Цюрихом», но выпустил россиянина на поле в середине второго тайма. Чалов снова не смог отметиться результативными действиями.

В «Базеле» есть отработанные схемы доставки мяча на форварда. Чалову нужно только подстроиться под игру команды и начать стабильно забивать. Это единственный шанс обратить на себя внимание топ-клубов и полноценно заиграть в Европе