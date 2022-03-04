Финские хоккеисты, выступающие в Континентальной хоккейной лиге, покидают команды и уезжают из России. Об этом сообщает «Чемпионат».

Легионеры «Салавата Юлаева» Метсола, Хартикайнен и Маннинен уже сообщили руководству команды о желании покинуть Россию. Также об отъезде в Финляндию рассказал Олкинуора из «Металлурга».

После отказа финского «Йокерита» от выступления в плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина, играть в КХЛ должны были 16 хоккеистов из Финляндии. Однако форвард «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд уехал из России, не проведя ни одного матча в плей-офф КХЛ.

Форвард «Спартака» Йори Лехтеря пока не выходил на лед, так как красно-белые напрямую вышли во второй раунд. Остальные финские хоккеисты сыграли по одному матчу за свои команды.

Плей-офф Кубка Гагарина стартовал 1 марта.