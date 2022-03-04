СКА и минское «Динамо» начали второй матч в плей-офф Кубка Гагарина в пятницу, 4 марта.

Стартовое вбрасывание состоялось в 19:30 по московскому времени.

В первом матче серии СКА разгромил «Динамо». Минчане вели после первого периода, но в следующем отрезке стали играть в открытый хоккей и дали слишком много свободы нападающим питерской команды. СКА воспользовался тактической ошибкой соперника и завершил матч со счетом 8:3.

Однако «Динамо», несмотря на крупное поражение в первой игре, не планирует уступать в борьбе за Кубок Гагарина. Одним из героев матча может стать минчанин Павел Варфоломеев. Именно благодаря его шайбе сине-белые сравняли счет в первом тайме первой встречи.

Команда, которая выйдет в 1/2 финала конференции сразится с победителем пары «Динамо» Москва – «Северсталь». Пока в том противостоянии ведет команда из Череповца со счетом 1:0.