Российская Премьер-Лига разместила расписание 22-го тура. Его хотели перенести на другие даты из-за участия национальной команды в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022.

Напомним, сборная России не сыграет стыки из-за отстранения ФИФА и УЕФА. Причиной санкций стала ситуация в Украине.

В субботу, 19 марта, пройдут четыре матча.

В 12:00 встретятся «Урал» и «Химки».

В 14:00 встретятся «Нижний Новгород» и «Спартак».

В 16:30 начнется матч между «Ахматом» и «Локомотивом».

В 19:30 сыграют «Зенит» и «Арсенал».

В воскресенье, 20 марта, также сыграют восемь команд.

В 14:00 прозвучит стартовый свисток в матче между «Уфой»и «Краснодаром», ЦСКА и «Рубином».

В 16:30 футболисты «Сочи» начнут матч против «Крыльев Советов».

В 20:00 «Динамо» встретится с «Ростовом».