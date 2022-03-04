В пресс-службе команды Формулы-1 «Хаас» прокомментировали информацию о том, что коллектив может прекратить сотрудничество с российским пилотом Никитой Мазепиным из-за событий в Украине. Об этом сообщает Sky Sports.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Мазепина может заменить Пьетро Фиттипальди.

Пресс-служба «Хааса» опровергла сообщения в СМИ, согласно которым команда может расстаться с российским гонщиком Никитой Мазепиным.

Международная автомобильная федерация приняла решение о допуске российских и белорусских гонщиков до соревнований под нейтральным флагом, несмотря на запрет остальных федераций.

Однако даже при сохранении за Никитой места в «Хаасе», он не сможет принять участие в Гран-при Великобритании из-за санкций британской автоспортивной ассоциации. В стране нельзя выступать пилотам из России и Белоруссии.