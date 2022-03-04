Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о стартовых матчах плей-офф Кубка Гагарина.

Кожевников считает, что хоккеисты играют хорошо, учитывая перерыв в КХЛ из-за коронавируса. Олимпийскому чемпиону понравился старт серий между «Металлургом» и «Барысом», «Динамо» и «Северсталью», СКА и «Динамо» из Минска. Хоккеисты остальных команд играют в закрытый, неинтересный хоккей.

«К слову, вспомнил, как накануне шесть очков в одном матче набрал Гусев из СКА. Вот еще один творческий хоккеист, по стилю – из советской школы хоккея. Мы обязаны больше говорить о таких игроках, как Гусев, Коростелев или Голдобин. Именно они обеспечивают преемственность поколений«, — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Олимпийскому чемпиону не понравилось то, что ЦСКА расстался с Голдобиным и Коростелевым. Они позволили бы армейцам полностью решить проблему с атакой.