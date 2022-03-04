Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан высказался о комментариях российского капитана команды Александра Овечкина относительно ситуации в Украине.

«Всем российским игрокам в лиге тяжело. Овечкин – хороший человек, он эмоционален и принимает все близко к сердцу. Я думаю, что на него оказывается невероятное давление. Вы знаете, как он для нас важен, мы его поддерживаем«, – цитирует Маклеллана Fox News.

Генеральный менеджер «Вашингтона» добавил, что Овечкин – лицо франшизы. Однако из-за своего статуса он попал в трудную ситуацию. Ему сейчас очень тяжело. Александру стараются помочь, общаются с ним.

В пятницу, 4 марта, Овечкин забросил шайбу за «Вашингтон» в матче с «Каролиной». Российский форвард сократил разрыв от Яромира Ягра до 3 голов в гонке лучших снайперов НХЛ.