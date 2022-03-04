Первая ракетка мира из России Даниил Медведев убрал изображение российского флага из описания профиля на странице в «Инстаграме».

Ранее на странице в описании профиля Медведева был российский флаг. На данный момент его там нет.

В понедельник, 28 февраля, Медведев поднялся на первую строчку рейтинга АТР впервые в карьере. Даниил подвинул 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» из Сербии Новака Джоковича на второе место. Легендарный теннисист возглавлял рейтинг 361 неделю.

В сентябре 2021 года Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Большого шлема» – US Open.

В январе 2022 года Даниил дошел до финала открытого чемпионата Австралии. В решающем матче россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Санкции против российских спортсменов из-за Украины не коснулись теннисистов. Они могут выступать на соревнованиях под нейтральным флагом.