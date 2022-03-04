Российская лыжница Юлия Ступак разместила новую «сториз»в своем «Инстаграме». Спортсменка призналась в любви к родине.

«Как я люблю свою родину. И я чувствую, что нужна тут«, – написала Ступак.

Напомним, российские лыжники были вынуждены вернуться домой. Им запретили выступать на Кубке мира из-за ситуации в Украине.

Президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе заявила, что Юлия Ступак и Наталья Непряева досрочно завершат сезон. Лыжницы не будут принимать участия в гонках на территории России. Они займутся восстановлением здоровья.

На Олимпийских играх в Пекине Юлия Ступак завоевала золото в эстафете и бронзу в командном спринте.

Сборная России по лыжным гонкам завоевала 11 наград, четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые.