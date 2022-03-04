Российский велогонщик Павел Сиваков, который родился в Италии, теперь будет выступать под французской гоночной лицензией. Информация об этом появилась на сайте команды Grenadiers.

Сиваков заявил, что поменял гражданство из-за ситуации в Украине.

«Я родился в Италии и переехал во Францию, когда мне был год. Франция – это место, где я вырос и получил образование и где я влюбился в велоспорт, что привело меня в гонки. Я давно хотел стать гражданином Франции и подал запрос с UCI, но, учитывая то, что сейчас происходит на Украине, я хотел ускорить процесс», – заявил гонщик.

Ранее Павел не сообщал о планах на смену спортивного гражданства. Он говорил, что инфраструктура у сборной Франции намного лучше, чем у национальной команды России, но он не представлял себя с французским флагом на соревнованиях.