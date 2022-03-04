Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк вспомнил конфликтную ситуацию с главным тренером команды Сандро Шварцем.

Паршивлюк рассказал, что наставник сорвался только один раз. Во время сбора в Австрии Шварц сделал замечание, а защитник в ответ взмахнул руками.

«В перерыве Шварц завел меня в душевую и начал кричать: «Ты не имеешь права так делать! Я пытался что-то сказать, но его было не остановить: «Нет! Стоп!» – цитирует Паршивлюка «Спорт-экспресс».

Сергей добавил, что на следующий день он поговорил с тренером, конфликт был исчерпан.

Паршивлюк считает себя проводником мыслей и идей Шварца в коллективе. Сергей часто произносит мотивационную речь перед матчами.

В воскресенье, 6 февраля, «Динамо» сыграет со «Спартаком» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги.