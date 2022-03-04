Джим Сольбаккен, агент нападающего «Краснодара» Эрика Бутхейма высказался относительно ситуации с приостановкой контрактов ряда футболистов команды.

В четверг, 3 марта, пресс-служба «Краснодара» сообщила о приостановке действия контрактов с восемью футболистами. Инициатива шла от игроков. Источник подчеркивал, что соглашения будут действительными.

«Да, это так. Легионеры пока будут тренироваться отдельно. Сейчас сложное время для всех, в том числе и для клуба. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше», – цитирует Бутхейма «РБ Спорт».

Напомним, немецкий специалист Даниэль Фарке расторг контракт с «Краснодаром» по согласию сторон из-за ситуации в Украине.

«Краснодар» идет на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 29 очков в 18 матчах.