Международная автомобильная федерация (ФИА) решила обязать пилотов из России и Белоруссии подписать специальный документ. Только после этого спортсмены смогут участвовать в международных гонках.

Решение связано с ситуацией в Украине.

В документе содержится пункт, согласно которому каждый российский и белорусский гонщик должен пообещать не упоминать свои страны, а также не использовать цвета национальных флагов и прочую символику.

Ранее в ФИА приняли решение не отстранять пилотов из России и Белоруссии от участия в международных гонках при условии выступления под нейтральным флагом.

Российский пилот Никита Мазепин должен был участвовать в гонках Формулы-1 за американский «Хаас». Ранее команда отказалась от сотрудничества с российским спонсором «Уралкалием» и сняла ее символику с болидов.