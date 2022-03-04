Российская лыжница, чемпионка ОИ-2022 в эстафете Вероника Степанова прокомментировала текущую ситуацию в России и мире.

Лыжница не хочет, чтобы у кого-то возникло впечатление, что она отмалчивается. Степанова назвала события вокруг неординарными, даже беспрецедентными. Каждый день появляются новости, в которых нужно разбираться.

Вероника искренне переживает и сочувствует всем мирным людям, которые страдают сейчас и страдали раньше.

«Я профессиональная спортсменка. Моя миссия – отвлекать от забот и приносить какую-то радость, чем я и собираюсь заниматься дальше. И да, моя жизнь и работа, видимо, долго не будет прежними«, – написала Степанова в телеграм-канале.

Напомним, российские лыжники были отстранены от международных соревнований из-за ситуации в Украине.