Футбольный агент Дмитрий Селюк уверен, что Российскому футбольному союзу (РФС) нужно увеличить количество команд в чемпионате за счет приглашения команд из Белоруссии и Казахстана.

«Учитывая текущую ситуацию, РФС пора вводить увеличение количества команд. Может быть, стоит подтянуть чемпиона Белоруссии и Казахстана. Или несколько команд из этих стран. Сборная не играет, клубы отлучены от еврокубков«, – цитирует Селюка КП Спорт.

Селюк считает, что легионеры все равно будут приезжать. В России могут играть и молодые и возрастные игроки. Юных спортсменов в РПЛ обычно быстро замечают скауты топ-клубов.

Напомним, легионеры планируют уехать из Российской Премьер-Лиги. Футболисты «Краснодара» и главный тренер южной команды уже покинули Россию.