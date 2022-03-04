Главный тренер «Байера» Херардо Сеоане рассказал о форме бывшего форварда «Зенита» Сердара Азмуна.

Напомним, иранец перешел в леверкузенский клуб в зимнее трансферное окно.

«Сердар Азмун хорошо тренировался на этой неделе. Однако он еще не достиг уровня стартового состава. Ему еще нужно провести несколько тренировок, чтобы достичь своего лучшего состояния«, – цитирует Сеоане пресс-служба «Байера» в «Твиттере».

27-летний футболист стал игроком «Байера» 30 января 2022 года, перейдя из «Зенита». Изначально контракт должен был вступить в силу летом, но представители команды из Германии смогли договориться с питерской командой, и сделку закрыли в зимнее трансферное окно.

Контракт Азмуна с «Байером» рассчитан до 2027 года.