Четырёхкратная олимпийская чемпионка из Норвегии Тереза Йохауг объявила о завершении карьеры. На своей странице в Инстаграме 33-летняя лыжница сообщила, что последней гонкой для неё станет 30-километровый марафон на домашнем этапе Кубка мира в Холменколлене. Гонка пройдёт 5 марта, начало — в 12:00 по Москве.

Йохауг напомнила, что 11 лет назад, 5 марта 2011 года, она выиграла первый старт на взрослом уровне, причем произошло это также на домашнем этапе Кубка мира, и это также был 30-километровый лыжный марафон.

«Не хочу, чтобы этот путь заканчивался, но всему своё время. Пора заняться другими делами, а не посвящать всё время лыжам», — написала Йохауг.

Тереза Йохауг выиграла четыре золота, среебро и бронзу Олимпийских игр, а также 14 раз побеждала на чемпионатах мира и три раза выигрывала общий зачёт Кубка мира.