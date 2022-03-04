Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров перенесён в Эстонию, сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU). Изначально соревнования должны были состояться в столице Болгарии Софии с 7 по 13 марта, однако из-за пандемии коронавируса ISU принял решение перенести турнир на более поздний срок.

В Болгарии не могли принять турнир в новые даты, и в организации начали искать альтернативные варианты. Единственной страной, подавшей заявку, стала Эстония.

Таким образом, турнир пройдёт в Таллине с 13 по 17 апреля.

Напомним, что российские и белорусские фигуристы не смогут принять участия в соревнованиях из-за отстранения стран от всех турниров под эгидой ISU.