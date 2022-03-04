Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ответил на вопрос, когда с российских спортсменов будут сняты санкции. Напомним, что МОК рекомендовал отстранить атлетов из России и Белоруссии от международных турниров в связи с ситуацией в Украине. Данному совету последовало большинство спортивных федераций, исключив спортсменов и команды из практически всех международных стартов.

«Вопрос остаётся открытым. Сложно установить крайний срок или определить событие, которое бы привело к отмене санкций», — приводит Reuters слова Баха.

При этом президент МОК отметил, что на Олимпийский комитет России (ОКР) санкции наложены не были.