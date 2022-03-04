Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка России по футболу. Центральной игрой стадии станет московское дерби: ЦСКА сыграет со «Спартаком» на своём поле.

Действующий чемпион России «Зенит» встретится на выезде с «Аланией», выступающей в ФНЛ.

«Енисей», сенсационно выбивший из розыгрыша действующего обладателя Кубка России «Локомотив» (4:0), примет в Красноярске «Рубин».

Наконец «Балтика» и московское «Динамо» определят в Калининграде ещё одного полуфиналиста.

Четвертьфинальные встречи пройдут с 19 по 21 апреля. Полуфиналы состоятся 11 мая, а финал — 29 мая.