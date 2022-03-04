В Пекине завершилась церемония открытия Паралимпийских зимних игр 2022 года. Глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс во вступительной речи призвал к миру и завершению конфликтов.

Паралимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 13 марта.

Напомним, что в соревнованиях не примут участия спортсмены из России и Белоруссии. Изначально их допустили до стартов под нейтральным флагом МПК, но затем комиитет изменил своё решение, в частности, после ультиматума ряда атлетов, отказывавшихся выходить против России.

На Паралимпиаде-2022 будет разыграно 78 комплектов медалей в шести видах спорта: биатлоне, горных лыжах, кёрлинге, лыжных гонках, сноуборде и следж-хоккее.