Заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко объяснил причины задержки поставок импортных лекарств в страну, сообщает «РИА Новости». По его словам, иностранные производители пока не отказываются сотрудничать с Россией, поэтому с отказами заводов задержки связывать не стоит.

По мнению Фисенко, задержки могут быть связаны из-за логистических и транспортных проблем. Поскольку, США и большинство стран Европы закрыли с Россией авиасообщение, время и стоимость доставки лекарств могут быть увеличены.

Он отметил, что спокойствие внушают уже имеющиеся контракты с иностранными фармокомпаниями, заключенные на два-три года вперед. Кроме того, Россия обеспечила запасы и импортных лекарств в том числе.

Член комитета Госдумы по промышленности и торговли Евгений Нифантьев заверил, что резких скачков цен на лекарства не предвидится, поскольку жизненно важные препарат подлежат обязательному госконтролю. Кроме того, 60% импортных лекарств, поставляемых в Россию, производятся в Индии и Китае, так что санкции не должны сказаться на поставках.