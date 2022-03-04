Главный тренер «Байера» Жерардо Сеоане объяснил, почему нападающий Сердар Азмун не выходит на поле. Форвард сборной Ирана перешёл в «Байер» из «Зенита» этой зимой, но не провёл ещё ни одного матча.

«Азмун хорошо тренировался на этой неделе. Но он ещё не набрал кондиции для основного состава. Ему нужно ещё несколько тренировок», — приводит слова Сеоане официальный Твиттер «Байера».

Изначально речь шла о том, что Азмун доиграет нынешний сезон в «Зените», а к «Байеру» присоединится летом на правах свободного агента. Однако в итоге 27-летний иранец перешёл в леверкузенский клуб уже в январе.

В сезоне-2021/22 Азмун успел провести за «Зенит» 21 матч во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи.