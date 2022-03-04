Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин отметил, что ожидал отстранения команды от стыковых матчей чемпионата мира-2022. Напомним, что ФИФА и УЕФА исключили российские команды из всех турниров под своей эгидой.

«Когда 24-го это произошло, я жене сказал: «Нас в стыках не будет», — приводит sport24 слова Карпина.

Специалист отметил, что первыми его реакциями на отстранение сборной были «ужас, шок».

Карпин не уточнил, что имел в виду под словами «когда 24-го это произошло».

Напомним, что в конце марта Россия должна была играть в стыковых матчах за выход на чемпионат мира-2022. 24 марта была намечена встреча России с Польшей, а в случае выигрыша — с победителем матча Швеция — Чехия 29 марта.