Цены импортных лекарств на крупных онлайн-сервисах существенно выросли за первые два дня марта, сообщает mockva.ru со ссылкой на «Ведомости».

Так на сайте «Аптека.ру» базовые лекарства подорожали на 4,29 процента. Аналогичный набор отечественных препаратов стал стоить дороже на 3 процента.

Цены в «Аптеке.ру» выросли на всю иностранную продукцию, за исключением «Смекты». Цена последней осталась прежней.

Больше всего подорожали электронный термометр – сейчас он стоит 228 рублей, «Банеоцин»– 500 рублей, «Називин» – 197 рублей, «Стрепсилс» – 264 рублей.

Кроме того, из-за повышенного спроса лекарства стали быстрее заканчиваться. Так «Нурофена» и «Лоратадина» 2 марта в продаже уже не оказалось.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов сказал, что на пике препараты могут подорожать и вовсе на 20-30%. При этом в Минпромторге напомнили, что госрегулирование предельных отпускных цен на жизненно важные лекарства не допускает превышения установленной наценки.