Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что не будет вызывать в национальную команду легионеров на ближайший сбор. По его словам, это связано с проблемами логистики. Напомним, что большинство стран Европы закрыли с Россией прямое авиасообщение.

«Им бы предстояло лететь непонятно сколько, непонятно через какие страны и вообще как, — цитирует Sport24 Карпина. — Да и ради тренировочного сбора, назовем его так, думаю не стоит дергать ребят».

В основной обойме сборной России числятся четыре легионера: Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Александр Головин («Монако», Франция), Денис Черышев («Валенсия», Испания) и Фёдор Кудряшов («Антальяспор», Турция). Последний, впрочем, может добраться до России, поскольку Турция не закрывала авиасообщение.

Подробное расписание будет опубликовано отдельно. Напомним, что в конце марта Россия должна была играть в стыковых матчах за выход на чемпионат мира-2022. 24 марта была намечена встреча России с Польшей, а в случае выигрыша — с победителем матча Швеция — Чехия 29 марта. Однако ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия во всех турнирах под своей эгидой. По новым планам команда Карпина проведёт учебно-тренировочный сбор с 21 по 27 марта в Москве, в рамках которого состоится контрольная игра.