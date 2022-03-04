Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал ситуацию с массовым отъездом иностранных спортсменов из России. На данный момент клубы РПЛ уже лишились ряда легионеров. Из иностранцев «Зенита» официально контракт расторг только украинец Ярослав Ракицкий.

«В нашем футболе очень много иностранцев, даже в командах, которые не претендуют на высокие места, даже в клубах ФНЛ, — приводит «Петербургский дневник» слова Стрепетова. — Нашим клубам надо быть готовым к массовому отъезду легионеров. Я вижу в этом положительный момент – молодые российские футболисты получат шанс проявить себя».

При этом Стрепетов предположил, что УЕФА может разрешить легионерам бесплатно уходить из российских клубов, а также напомнил, что, в частности, главный тренер «Динамо» Сандро Шварц не планирует покидать бело-голубых.