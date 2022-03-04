Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сообщил, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба выразил готовность вернуться в национальную команду. У тренера и игрока был затяжной конфликт ещё со времени их совместной работы в «Спартаке», и после назначения Карпина Дзюба не провёл ни одного матча за национальную команду.

«Контактировал с ним на сборах. Общение прошло нормально. Встречался с футболистами «Зенита», которые были в сборной, — приводит Sport24 слова Карпина. — Артем тоже попросил о встрече, сказал, что хочет играть за сборную и готов. Я сказал: «Если хочешь, готовься, тренируйся, а мы посмотрим, вызывать или нет».

Артём Дзюба провёл за сборную России в период с 2011 по 2021 год 55 матчей и забил 30 мячей. В текущем сезоне 33-летний форвард «Зенита» принял участие в 28 матчах, забил 12 мячей и отдал 7 передач.