Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался по поводу нынешней ситуации вокруг России и Украины.

«Мысли о том, чтобы как можно быстрее наступил мир. Чтоб люди не умирали. Единственные мысли, которые меня посещают», — приводит Sport24 слова Карпина.

Напомним, что из-за ситуации в Украине ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в турнирах под своей эгидой. Из-за этого Россия была исключена из отборочного турнира чемпионата мира-2022. 24 марта должна была состояться игра россиян с Польшей, а в случае выигрыша — с победителем матча Швеция — Чехия 29 марта. Однако из-за дисквалификации россияне лишились права побороться за выход на ЧМ.