Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган подчеркнул, что организация продолжает борьбу за право российских фигуристов принять участие в юниорском чемпионате мира.

«Вопросы надо задавать Международному союзу конькобежцев, — цитирует ТАСС Когана. — Пока, как видите, никакого нового заявления не появилось. Мы боремся за то, чтобы они могли поехать, но шансов крайне мало».

Напомним, что 1 марта Международный союз конькобежцев отстранил спортсменов России и Белоруссии от всех международных турниров, включая соревнования по фигурному катанию.

Юниорское первенство мира пройдёт в Таллине с 13 по 17 апреля.