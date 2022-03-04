Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая раскритиковала тех, кто заснял истерику Александры Трусовой на Олимпиаде-2022. Напомним, что Трусова после оглашения итогов произвольной программы разрыдалась и закричала, что ненавидит фигурное катание.

«Осуждаю тех людей, которые это снимали. Осуждаю тех, кто пихает камеры в такие моменты в лицо и выставляет все это на всеобщее обозрение, — цитирует Sport24 Слуцкую. — Понимаете, что там даже скрыться некуда? Ты все время под прицелом. Там нет даже угла, куда можно уйти и выругаться».

Слуцкая также отметила, что понимает эмоции Трусовой и увидела в них саму себя на Олимпиаде-2002. Напомним, что на Играх 2002 года Слуцкая была близка к золоту в женском катании, но из-за спорного судейства взяла лишь серебро, уступив Саре Хьюз.

Золото Пекина-2022 в одиночном катании выиграла Анна Щербакова, Трусова стала второй.