Завершился первый период второго матча 1/4 финала Западной конференции Кубка Гагарина между СКА и минским «Динамо». За 20 сыгранных минут команды нанесли по пять бросков в створ, но не забили ни разу. СКА дважды оставался в большинстве (один раз — «4 на 3») и один — в меньшинстве. Оба удаления у армейцев получал Андрей Кузьменко.

СКА выпустил на лёд следующий состав: Юханссон (Самонов); Робинсон — Лехтонен, Бурдасов — Кемппайнен — Кузьменко; Токранов — Пыленков, Моисеев — Воробьёв — Гусев; Солянников — Фальковский, Волков — Хуснутдинов — Галимов; Камалов, Швец-Роговой — Комаров — Тимкин, Бардаков.

Игра проходит в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. В первой встрече, также состоявшейся в Северной столице 2 марта, СКА разгромил соперника 8:3.