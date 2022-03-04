46-летняя гимнастка сборной Узбекистана Оксана Чусовитина выиграла соревнования в опорном прыжке на этапе Кубка мира в катарской Дохе. Её результат составил 13,433 балла. Второй стала венгерка Мария Бачкаи (13,150), тройку замкнула 16-летняя Виктория Листунова из России (13,133). Таким образом, разница между победительницей и обладательницей бронзы составила 30 лет.

Чусовитина в 2016 году была включена в Книгу рекордов Гиннесса как единственная участница семи Олимпиад в спортивной гимнастике. Пять лет спустя она обновила рекорд, выступив на восьмой Олимпиаде.

После завершения Игр-2020 в Токио Чусовитина объявила о завершении карьеры, но вскоре приняла решение возобновить её.

На счету Чусовитиной золото Олимпиады-1992 в командном турнире в составе Объединённой команды (экс-СССР), а также серебро Пекина-2008 в опорном прыжке.