Руководитель пресс-службы Польского футбольного союза Якуб Квятковски сообщил, что ФИФА ещё не приняла решения по поводу проведения матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 между Россией и Польшей. Игра должна была состояться 24 марта в Москве, однако ФИФА исключила российские команды из розыгрыша всех турниров под эгидой организации. Таким образом, Польша должна пройти в финал плей-офф без борьбы и встретиться с победителем игры Швеция — Чехия.

Квятковски, однако, утверждает, что ФИФА ещё не приняла никакого решения, и сборная не получала никакой официальной информамции по данному вопросу.

В финальную стадию чемпионата мира от Европы пройдут победители мартовских мини-плей-офф, состоящих из полуфиналов и финалов. ЧМ-2022 должен пройти в Катаре с 21 января по 18 декабря.