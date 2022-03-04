Компания Electronic Arts объявила об остановке продаж игр своей студии в России и Белоруссии. На официальном сайте организации отметили, что находятся в шоке от ситуации, которая разворачивается на территории Украины, и приняли решение прекратить продажи игр и контента, включая пакеты виртуальной валюты.

Покупки будут недоступны в магазинах и в специальном приложении EA.

Компания EA производит самые популярные и успешные спортивные симуляторы: серии FIFA, NHL, F1 и многие другие.

Ранее стало известно, что из игры FIFA 22 пропадут российские команды.