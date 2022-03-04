Призёр Олимпийских игр по фигурному катанию, тренер Александр Жулин прокомментировал ситуацию с допинг-пробой фигуристки Камилы Валиевой. Напомним, что в пробе, взятой у неё в декабре 2021 года нашли препарат триметазидин. О положительной пробе стало известно в феврале после окончания командного турнира на Олимпиаде-2022.

«Американская сторона делала так, что эти совершенно бредовые препараты, такие как мельдоний и тот, что нашли у Камилы, значатся в четвертой, самой опасной, графе, — цитирует mospravda.ru Жулина. — Для меня это полный бред. Мне бы хотелось, чтобы ВАДА встретилось с МОК, чтобы были вовлечены представители разных стран. Ну не могут же американцы, итальянцы и канадцы решать за всех!»

По словам Жулина, американцы используют препараты с теми же действующими веществами, но назвали их по-другому, поэтому их нет в числе запрещённых.

Напомним, что несмотря на положительную допинг-пробу Валиевой, она была допущена до индивидуального турнира, где занимала первое место после короткой программы, но провалила произвольную и стала лишь четвёртой.

Тем не менее, допинговый кейс фигуристки продолжает расследоваться, и если Валиева будет признана виновной, всю сборную России могут лишить золота Олимпиады-2022 в командном турнире.