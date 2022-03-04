Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики России (ВФХГР) Ирина Винер-Усманова прокомментировала решение Международной федерации гимнастики (FIG) отстранить спортсменов из России и Белоруссии от международных соревнований.

«Люди, которые обижены на природу, не пустили наших ребят на Паралимпиаду, они там уже находились, о чем дальше говорить? — цитирует Metaratings Винер-Усманову. — Не хочу комментировать, что отстранили наших гимнастов. Комментируйте, как отстранили наших паралимпийцев, это самое страшное».

Винер-Усманова допустила, что Россия в ответ на это может перейти в Азиатские игры.

Напомним, что МОК рекомендовал отстранить атлетов из России и Белоруссии от международных турниров в связи с ситуацией в Украине. Данному совету последовало большинство спортивных федераций, исключив спортсменов и команды из практически всех международных стартов.