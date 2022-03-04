Международная ассоциация бокса (IBA) приняла решение отстранить от международных турниров под своей эгидой боксёров из России и Белоруссии. На официальном сайте IBA говорится, что это связано с ситуацией в Украине и рекомендациями Международного Олимпийского комитета. Напомним, что МОК рекомендовал отстранить атлетов из России и Белоруссии от международных турниров в связи с ситуацией в Украине. Данному совету последовало большинство спортивных федераций, исключив спортсменов и команды из практически всех международных стартов.

«IBA приняла рекомендацию МОК относительно участия боксеров и официальных лиц соревнований (включая рефери и судей), принадлежащих к национальным федерациям России или Белорусии. Соответственно, их нельзя приглашать или допускать к участию в международных соревнованиях по боксу, — говорится в заявлении организации. — В тех случаях, когда это невозможно в короткие сроки по организационным или юридическим причинам, им разрешается участвовать только в качестве нейтральных спортсменов. Это решение вступит в силу немедленно.

Совет также одобрил отмену международных мероприятий, запланированных в России и Беларуси в этом году в соответствии с рекомендацией МОК. Эти решения будут находиться под постоянным контролем.

IBA полностью привержена тому, чтобы поставить спорт на службу мирному развитию человечества. В соответствии с этими обязательствами правление IBA также предложило свою полную поддержку украинским боксерам».