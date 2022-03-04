СКА одержал победу в матче 1/4 финала Западной конференции над минским «Динамо» — 3:1. В первом периоде счёт не был открыт. СКА дважды оставался в большинстве (один раз — «4 на 3») и один — в меньшинстве. При этом оба удаления у армейцев получал Андрей Кузьменко.

Однако впоследствии форвард исправился и стал главным героем встречи. Во втором периоде Кузьменко открыл счёт на 30-й минуте. Голевой пас ему отдал Микко Лехтонен.

В третьем периоде СКА трижды подряд получал численное большинство, но не мог увеличить преимущество. Однако за три минуты до сирены Кузьменко оформил дубль с передачи Антона Бурдасова. Через полминуты Мэт Робинсон после паса Марат Хуснутдинова сделал счёт 3:0.

Однако за полминуты до конца встречи Денис Мосалёв лишил Ларса Юханссона «сухаря», поразив ворота с передач Ильи Шинкевича и Романа Горбунова.

В первой игре СКА разгромил минчан 8:3 и, таким образом, повёл в серии 2:0.

Третий и четвёртый матчи серии пройдут в Минске 6 и 8 марта соответственно.