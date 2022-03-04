Заслуженный тренер России Александр Тарханов дал совет главному тренеру российской сборной Валерию Карпину. По словам известного специалиста, Карпину стоит задуматься о возвращении в клубный футбол.

«Останется ли Карпин в сборной? Посмотрим, это же будет его решение. С другой стороны, если долгое время не будет международных игр, то зачем оставаться? Есть смысл вернуться в клубный футбол», — приводит «РБ-Спорт» слова Тарханова.

Карпин возглавил сборную России летом 2021 года после отставки Станислава Черчесова. Под его руководством россияне заняли второе место в отборочной группе чемпионата мира-2022 и попали в стыковые матчи. 24 марта должен был состояться полуфинал «стыков» между Россией и Польшей, но ФИФА приняла решение отстранить сборную России от всех турниров под своей эгидой из-за ситуации в Украине.

До сборной России Карпин возглавлял «Спартак», «Мальорку», армавирское «Торпедо» и «Ростов».