Сегодня, 4 марта, состоялись четыре игры первого раунда Кубка Гагарина. Помимо победы СКА над минским «Динамо» (3:1), матчи прошли в Уфе, Казани и Москве.

«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» 4:2 и повёл в серии 2-0. В сегодняшней встрече к середине второго периода уфимцы вели 3:0 благодаря шайбам Глеба Кузьмина (17-я минута), Сергея Шмелёва (27-я) и Александра Кадейкина (31-я). Новосибирская команда сократила отставание до минимума — отличились Илья Морозов (39-я) и Валентин Пьянов (42-я). Окончательный счёт установил Алексей Пустозёров (53-я).

Действующий обладатель Кубка Гагарина «Авангард» одержал вторую выездную победу над «Ак Барсом» — 5:2. Счёт в серии 2-0 в пользу омичей. В первом периоде команды забросили друг другу по две шайбы. У казанцев отличились Эрик Фер (4-я) и Михаил Глухов (9-я), у «Авангарда» забили Никита Сошников (1-я) и Корбан Найт (6-я). Далее забивали только гости: Иван Телегин (24-я), Павел Дедунов (37-я) и снова Никита Сошников (60-я).

Настоящую сенсацию преподнесла «Северсталь». Череповецкий клуб выиграл обе встречи в Москве у «Динамо» и также повёл в серии 2-0. Сегодняшняя игра завершилась победой «Северстали» 4:3. К середине первого периода гости вели 3:0 благодаря шайбам Йоонаса Наттинена (4-я), Даниила Вовченко (6-я) и Дмитрия Моисеева (9-я). Бело-голубые сократили к перерыву отставание до минимума — голы забили Дмитрий Рашевский (11-я) и Антон Ведин (14-я). В начале второго периода Вовченко оформил дубль (22-я), а в третьем лидер «Динамо» Вадим Шипачёв установил окончательный счёт встречи (45-я).

Третьи и четвёртые матчи серий пройдут 6 и 8 марта в Новосибирске, Балашихе и Череповце соответственно.