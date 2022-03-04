Глава Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев исключил возможность эмиграции заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«Может ли Этери Георгиевна эмигрировать в США? Нет, я верю в нее, — цитирует Sport24 Лайшева. — Тутберидзе — наш человек. Такой вариант представить невозможно».

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил всех российских спортсменов от турниров под своей эгидой. Дисквалификация распространяется и на чемпионат мира по фигурному катанию.

Напомним, что ранее Тутберидзе работала в США, но в нулевых вернулась в Россию.