Паралимпийцы сборной России, отстранённые от участия в Играх-2022 в Пекине, примут участие в Международных играх стран Содружества, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на исполняющего обязанности главы Паралимпийского комитета России Павла Рожкова.

Соревнования пройдут с 15 по 19 марта. Планируется, что их примет Сочи, где состоялась Паралимпиада-2014.

«Опыт есть: после Пхенчхана-2018 не допущенные туда спортсмены соревновались на специально организованных внутренних стартах, — пояснил Рожков. — И получили вознаграждения, эквивалентные олимпийским. Средства на эти соревнования в бюджете есть, планируемые сроки — с 15 по 19 марта включительно, место объявим позже».

Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта. Напомним, что Международный паралимпийский комитет сперва допустил россиян и белорусов до стартов под нейтральным флагом, но за день до старта соревнований изменил решение и полностью отстранил команды.