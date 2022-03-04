Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) приняла решение прекратить трансляцию чемпионата Франции по футболу на территории России. Об этом говорится в заявлении на сайте LFP.

Правами на показ французской Лиги 1 владел телеканал «Матч ТВ».

На данный момент 18 из 20 команд чемпионата Франции сыграли по 28 матчей. «ПСЖ» и «Страсбур» — по 27.

«ПСЖ» лидирует в таблице Лиги 1, набрав 68 очков в 27 играх. «Марсель» идёт вторым с 12-очковым отставанием (56 в 28 играх). Третье место, дающее право участия в Лиге чемпионов, занимает «Ренн» (50 очков). Действующий чемпион Франции «Лилль» идёт четвёртым (49).

В зоне вылета располагаются «Амьен» (23 очка) и «Тулуза» (13 очков).

Напомним, что во Франции играет хавбек сборной России Александр Головин — он защищает цвета «Монако».