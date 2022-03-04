СКА одержал вторую победу в первом раунде Кубка Гагарина. Состоялась жеребьёвка Кубка России по футболу. Паралимпиада в Пекине объявлена открытой. Александр Овечкин и Евгений Малкин снова забивают в НХЛ. Никита Мазепин пока остаётся в «Формуле-1». Даниил Медведев удалил флаг России из своего профиля. Тереза Йохауг уходит из спорта. Юниорский ЧМ по фигурному катанию пройдёт в Эстонии. Стали известны мартовские планы сборной России по футболу. Самые интересные новости спорта 4 марта – в дайджесте NVsport.

Овечкин, Кузнецов и Орлов помогли «Вашингтону» разгромить «Каролину»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтоном Кэпиталз» и «Каролиной Харрикейнз». Победу во встрече одержали хозяева со счетом 4:0.

Малкин заработал три очка в матче с «Тампой»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Тампой-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз». Победу во встрече одержали гости со счетом 5:1.

Пресс-служба «Хааса» прокомментировала новости об уходе Никиты Мазепина

В пресс-службе команды Формулы-1 «Хаас» прокомментировали информацию о том, что коллектив может прекратить сотрудничество с российским пилотом Никитой Мазепиным из-за событий в Украине.

Даниил Медведев удалил флаг России из профиля в «Инстаграме»

Первая ракетка мира из России Даниил Медведев убрал изображение российского флага из описания профиля на странице в «Инстаграме».

Тереза Йохауг объявила о завершении карьеры

Четырёхкратная олимпийская чемпионка из Норвегии Тереза Йохауг объявила о завершении карьеры. На своей странице в Инстаграме 33-летняя лыжница сообщила, что последней гонкой для неё станет 30-километровый марафон на домашнем этапе Кубка мира в Холменколлене.

Юниорский ЧМ по фигурному катанию перенесли в Эстонию

Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров перенесён в Эстонию, сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU). Изначально соревнования должны были состояться в столице Болгарии Софии с 7 по 13 марта, однако из-за пандемии коронавируса ISU принял решение перенести турнир на более поздний срок.

В 1/4 финала Кубка России «Зенит» сыграет с «Аланией», ЦСКА — со «Спартаком»

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка России по футболу. Центральной игрой стадии станет московское дерби: ЦСКА сыграет со «Спартаком» на своём поле.

Сборная России по футболу проведёт сбор в Москве вместо Турции

Сборная России по футболу соберётся 21 марта в Москве, сообщает официальный сайт РФС. Тренерский штаб национальной команды принял решение по поводу расписания работы нашей команды в марте.

Кубок мира по лыжам завершится в Фалуне: Тюмени так и не нашли замену

Международная федерация лыжного спорта не будет проводить финальный этап Кубка мира, который изначально должен был состояться в Тюмени, сообщает официальный сайт организации. Дело в том, что городу так и не нашли замену.

Норвегия выиграла биатлонную эстафету в Контиолахти, Россия отстранена

Сборная Норвегии по биатлону стала победителем мужской эстафеты на этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Норвежцы с ходу захватили первое место на дистанции и за всю гонку не выпадали из лидирующей группы.

46-летняя Чусовитина выиграла этап Кубка мира

46-летняя гимнастка сборной Узбекистана Оксана Чусовитина выиграла соревнования в опорном прыжке на этапе Кубка мира в катарской Дохе.

СКА выиграл второй матч у минского «Динамо» в Кубке Гагарина

СКА одержал победу в матче 1/4 финала Западной конференции над минским «Динамо» — 3:1.

«Северсталь» сенсационно повела 2-0 в серии с московским «Динамо»

Сегодня, 4 марта, состоялись четыре игры первого раунда Кубка Гагарина. Помимо победы СКА над минским «Динамо» (3:1), матчи прошли в Уфе, Казани и Москве.