«Вегас Голден Найтс» обыграли «Анахайм Дакс» (5:4) с минимальным преимуществом в матче регулярного чемпионата НХЛ. Гости забили четыре из пяти шайб во втором периоде.

Среди победителей дважды забил Николя Руа. Остальные шайбы забросили Бен Хаттон, Джонатан Маршессо и Майкл Амадио. Российский нападающий Евгений Дадонов отыграл 12:59, нанес один бросок и оформил ассист в первом периоде. «Вегас Голден Найтс» переместились на шестую строчку Западной конференции с 66 очками за 56 игр.

В составе «Дакс» отметились Якоб Сильверберг, Николя Делорье, Тревор Зеграс и Трой Терри. «Анахайм Дакс» входят в топ-10 Запада. Коллектив из Калифорнии заработал 61 балл за 57 встреч.