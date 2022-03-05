Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал ситуацию с недопуском паралимпийцев на Игры-2022. Экс-спортсмен поддержал российских участников соревнований.

Международный паралимпийский комитет запретил выступать на стартах в Китае сборным России и Белоруссии.

«Наши паралимпийцы восемь лет ждали этого шанса. И его снова отобрали. Сильные спортсмены, которых не сломить! Для меня и для всех нас они – Великие!», – написал Плющенкона странице в Instagram.

Напомним, паралимпийцы были отстранены от Олимпиады в Пхенчхане-2018, тогда допустили избранных атлетов в нейтральном статусе. Большинство спортсменов пропустили вторые крупные соревнования подряд.

Известно, что теперь Министерство спорта РФ проведет турнир внутри страны.