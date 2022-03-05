Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов отметился набранными очками в матче против «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:5).

В прошедшей встрече форвард набрал три очка за два гола и результативную передачу. Теперь в его активе 68 (26+42) очков. Он обогнал капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (33+32) в гонке бомбардиров. Его преимущество составило три балла.

В общем рейтинге по этому показателю Капризов переместился на пятую строчку. Пока он уступает нападающему «Торонто Мейпл Лифс» Остону Мэттьюсу (68) по количеству сыгранных матчей. Россиянин принял участие в 51 встрече, а его соперник – в 52-х.

Лидером гонки бомбардиров сезона 2021/22 остается нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (79 очков).