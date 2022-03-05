Полузащитник «Спартака» Алекс Крал, находящийся в аренде в «Вест Хэм Юнайтед», может продолжить выступать в чемпионате Франции. Он рассматривает для перехода «Монпелье».

По информации Footmercato, чешский футболист готов сотрудничать с европейскими клубами после исключения российских команд из международных соревнований. После этого решения красно-белые выбыли из плей-офф Лиги Европы.

Крал присоединился к «Спартаку» летом 2019 года. Он провел 60 матчей за москвичей и не отличился результативными действиями.

В прошлом году чешский атлет перебрался в аренду в «Вест Хэм Юнайтед». В текущем сезоне АПЛ Крал сыграл только в одном матче. Английская команда занимает пятую строчку в таблице национального чемпионата с 45 очками за 27 игр.